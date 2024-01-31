ЦИК: основатель РПСС Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

ЮВ

Юрий Во

Богданов - это политический "флюгер", как его называют оппоненты. А некоторые вообще считают Богданова "политической проституткой", поскольку являясь членом одной партии Богданов создавал другие партии. Так, на всякий случай. Так например, являясь членом масонской ложи, стал во главе "Правого дела" и практически сразу перешел в Коммунистическую партию социальной справедливости. Короче, очень мутный товарищ. Причем, явно с проблемами в мозгах...