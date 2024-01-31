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ЦИК: основатель РПСС Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

ЦИК: основатель РПСС Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Основатель Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Богданов - это политический &quot;флюгер&quot;, как его называют оппоненты. А некоторые вообще считают Богданова &quot;политической проституткой&quot;, поскольку являясь членом одной партии Богданов создавал другие партии. Так, на всякий случай. Так например, являясь членом масонской ложи, стал во главе &quot;Правого дела&quot; и практически сразу перешел в Коммунистическую партию социальной справедливости.  Короче, очень мутный товарищ. Причем, явно с проблемами в мозгах...
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