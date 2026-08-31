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Пронедра

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«Турецкий поток» сбавляет обороты

«Турецкий поток» сбавляет обороты  Загрузка второй нитки газопровода, идущей в Юго-Восточную Европу, упала до 49 млн куб.

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