MAZ: В Германии неизвестные диверсанты вывели из строя подстанцию рядом с крупной ТЭС

В Германии неизвестные диверсанты вывели из строя подстанцию рядом с крупной ТЭС, сообщает MAZ. Инцидент произошёл в земле Бранденбург на подстанции Турно-Прейлак рядом с буроугольной ТЭС Йеншвальде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Алиев: в мире сущ...
- Депутат-террорист...
- При попытке атако...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым