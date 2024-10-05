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Русский музыкант взорвал зарубежные чарты и получил номинацию на «Грэмми»: Обогнал в трендах Тимати, t.A.T.u. и Чайковского

Русский музыкант взорвал зарубежные чарты и получил номинацию на «Грэмми»: Обогнал в трендах Тимати, t.A.T.u. и Чайковского

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети. Редко когда можно констатировать лояльность запада по отношению к российским артистам — живущая в Голливуде Мария Машкова жалуется, что ей предлагают играть исключительно проституток, качественные русские фильмы игнорируют примерно все крупные фестивали, а нашу музыку практически не увидишь среди номинаций «Эмми» и «Грэмми».

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