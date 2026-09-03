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Царьград

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ТендерПро: В 2026 году спрос на автомобили на газе вырос вдвое

ТендерПро: В 2026 году спрос на автомобили на газе вырос вдвое

В 2026 году российские компании удвоили закупки авто на природном газе. За 8 месяцев число тендеров выросло на 100%, а спрос на газобаллонное оборудование увеличился на 218,4%.

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