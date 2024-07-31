«Нам это не удается». Украинский генерал высказался о ситуации на фронте

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
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