Допарился: у подростка из Кемерова легкие оказались разрушены вейпом

Подросток из Кемерова оказался в реанимации из-за того, что курил вейп. Пар уничтожил его легкие.В Кемерово 16-летний подросток два года курил вейп – и оказался в реанимации с тотальным поражением лёгких.
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Наконец-то стали писать об этих осложнениях. А то молодежь думает, что вэйпы - это совершенно безопасно.