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Царьград

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Допарился: у подростка из Кемерова легкие оказались разрушены вейпом

Допарился: у подростка из Кемерова легкие оказались разрушены вейпом

Подросток из Кемерова оказался в реанимации из-за того, что курил вейп. Пар уничтожил его легкие.В Кемерово 16-летний подросток два года курил вейп – и оказался в реанимации с тотальным поражением лёгких.

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