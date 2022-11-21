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СМИ сообщили о неизбежной торговой войне между Европой и США

СМИ сообщили о неизбежной торговой войне между Европой и США

Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

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