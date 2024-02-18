Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Глава государства поблагодарил российские войска, принимавшие участие в боях Министр обороны РФ генерaл армии Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.
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