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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деннис Шредер, Бруно Кабокло и Богдан Богданович – среди лучших баскетболистов последнего игрового дня группового этапа олимпийского турнира

Деннис Шредер, Бруно Кабокло и Богдан Богданович – среди лучших баскетболистов последнего игрового дня группового этапа олимпийского турнира

Наиболее ярко показали себя защитники Деннис Шредер (Германия) и Богдан Богданович (Сербия), форварды Франц Вагнер (Германия) и Бруно Кабокло (Бразилия) и центровой Никола Йокич (Сербия).

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