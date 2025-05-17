В Эквадоре рассказали о проблемах с потоками незаконного оружия

Около 40% огнестрельного оружия в Эквадоре, классифицируемого как «неизвестное происхождение», производится кустарным способом — нелегально в неофициальных мастерских по всей стране, сообщил на условиях анонимности бывший чиновник Министерства обороны Эквадора, 15 мая передает Cuenca High Life.
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