В Эквадоре рассказали о проблемах с потоками незаконного оружия

Около 40% огнестрельного оружия в Эквадоре, классифицируемого как «неизвестное происхождение», производится кустарным способом — нелегально в неофициальных мастерских по всей стране, сообщил на условиях анонимности бывший чиновник Министерства обороны Эквадора, 15 мая передает Cuenca High Life.