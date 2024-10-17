Члены избиркомов замешаны в коррупционных схемах Шора? Председатель ЦИК требует отставок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Генеральный инспекторат полиции (ГИП) с просьбой расследовать возможное участие должностных лиц избирательных комиссий в схемах массовой коррупции избирателей, предположительно организованных беглецом Иланом Шором, осужденным по делу о «банковском мошенничестве».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии