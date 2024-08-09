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Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Вы будете смеяться, когда узнаете, почему столица Таджикистана имеет такое название

Все же знают столицу Таджикистана? Да, все правильно, славный город Душанбе. Когда в него прилетаешь впервые, кажется, будто из Москвы и не уезжал: повсюду какие-то стройки, ремонты дорог, адские пробки и повсюду таджики, таджики, таджики.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Кишлак и есть кишлак...
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8 час.
Lana_Borei Иванова
Что они ни делают не идут дела, видно в Душанбе их мама родила)))
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7 час.

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