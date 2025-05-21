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Представители Могилевской области в числе победителей фестиваля семейного творчества ´Жывіце ў радасці´.

Представители Могилевской области в числе победителей фестиваля семейного творчества ´Жывіце ў радасці´.

Представители Могилевской области приняли участие в VII Республиканском фестивале семейного творчества ´Жывіце ў радасці´Фестиваль семейного творчества с 16 по 18 мая собрал в Слониме 25 активных талантливых семей со всей Беларуси.

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