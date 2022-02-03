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Президент России Путин: зеленые коридоры помогут преодолеть последствия пандемии

Президент России Путин: зеленые коридоры помогут преодолеть последствия пандемии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что инициатива РФ о запуске "зеленых коридоров" в торговле, исключающих любые санкции, - это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.

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