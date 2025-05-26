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Артель во благо государства

Артель во благо государства

26 мая мы отмечаем День российского предпринимательства и традиционно вспоминаем купеческие династии дореволюционной России, недолгий период нэпа, первых кооператоров конца 1980-х, говорим о современных бизнесменах.

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