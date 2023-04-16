Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет приятный сюрприз до конца апреля

Всем россиянам, у кого в квартире установлены счетчики, приготовили приятный сюрприз в апреле. О таких изменениях говорится в постановлении кабмина "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".