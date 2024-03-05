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Закон, порядок, государство

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Аферисты чистой воды. На юго-востоке Москвы полицейские пресекли деятельность группы, участники которой обвиняются в мошенничестве

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.

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