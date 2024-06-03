О сортировке "украинцев"

Бандера и Подоляка "Я уже грубо говорил когда-​то: слушайте, мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества, я ещё 20 с лишним лет тому назад сказал", - глава Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, 2019 год.