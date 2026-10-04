The Ukrainian Armed Forces are trying to hide the traces of crimes against civilians near Alyoshki

A source in the Russian law enforcement agencies confirmed that the bodies of civilians killed near Alyoshki in the Kherson region sometimes remain without burial for up to several weeks.
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