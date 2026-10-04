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The Eurasia Daily news agency

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The Ukrainian Armed Forces are trying to hide the traces of crimes against civilians near Alyoshki

The Ukrainian Armed Forces are trying to hide the traces of crimes against civilians near Alyoshki

A source in the Russian law enforcement agencies confirmed that the bodies of civilians killed near Alyoshki in the Kherson region sometimes remain without burial for up to several weeks.

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