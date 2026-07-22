Олег Калинкин принял участие в подведении итогов работы транспортной полиции Дальнего Востока за первое полугодие 2026 года

Начальник Главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин принял участие в заседании коллегии, посвященном результатам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года, в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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