В лесах Перми начался лыжный сезон

Самая короткая трасса находится в Черняевском лесу у ДКЖ.Пермские спортивные организации продолжают обустраивать городские леса профессиональными и любительскими лыжными трассами протяженностью почти 180 км.
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