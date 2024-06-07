«Ладу» повезут в Дубае конкурировать с Lamborghini

Объединенные Арабские Эмираты уже десятилетие считаются местом сосредоточения престижных авто. Президент «Автоваза» Максим Соколов рассказал о подписанном соглашении на создание салона Lada на автомобильной улице в Дубае, где представлены все передовые бренды мира.
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