«Ладу» повезут в Дубае конкурировать с Lamborghini

Объединенные Арабские Эмираты уже десятилетие считаются местом сосредоточения престижных авто. Президент «Автоваза» Максим Соколов рассказал о подписанном соглашении на создание салона Lada на автомобильной улице в Дубае, где представлены все передовые бренды мира.