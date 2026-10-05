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Журнал «Профиль»

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Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил в понедельник, 5 октября 2026 года, что ему было важно сообщить о своем решении до первого домашнего матча клуба в этом сезоне.

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