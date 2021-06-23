Вести Кузбасс

8 подписчиков

Рекордный рубеж по добыче угля на шахте им. Ялевского отметили мотопробегом

Рекордный рубеж по добыче угля на шахте им. Ялевского отметили мотопробегом

Новый рубеж преодолели кузбасские горняки. На шахте имени Ялевского компании СУЭК добыли более полумиллиарда тонн угля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх