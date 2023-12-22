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Культуромания

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Картину Брюллова «Последний день Помпеи» отреставрируют на глазах у публики

Картину Брюллова «Последний день Помпеи» отреставрируют на глазах у публики

В петербургском Русском музее началась реставрация известной картины «Последний день Помпеи». При этом за работой специалистов могут понаблюдать все посетители музея — картину не будут убирать из экспозиционного зала, сообщает ТАСС.

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