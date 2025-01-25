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FT: разговор Трампа с премьером Дании из-за Гренландии прошел «крайне плохо»

FT: разговор Трампа с премьером Дании из-за Гренландии прошел «крайне плохо»

Дональд Трамп, по сведениям источников издания, еще раз обозначил притязания США на Гренландию. После отказа датского премьер-министра от продажи территории Трамп пригрозил ввести против Дании таможенные пошлины.

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Eduard
Дания только силу понимает!
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