Popcaketv

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«Вы в своем уме?!» — Вайкуле устроила скандал Симоньян, защищая улетевших из РФ Пугачеву и Галкина

«Вы в своем уме?!» — Вайкуле устроила скандал Симоньян, защищая улетевших из РФ Пугачеву и Галкина

Вчера Маргарита Симоньян шокировала россиян своей дерзостью и высказала всё, что думает про Максима Галкина, узнав о его переезде из России.

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