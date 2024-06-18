На Бассейной улице к середине сентября появится площадка для выгула собак

В зелёной зоне высадят берёзы, клёны, липы и кустарники В Петербурге на Бассейной улице появится новая площадка для выгула собак, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, которая выдала ордер для обеспечения работ.