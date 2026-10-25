Верховная Рада Украины приняла два законопроекта, необходимые для отмены налоговой льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро.
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