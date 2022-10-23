В Курской области возвели две линии обороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены<strong>Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены в Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены<strong>Работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены в Курской области.
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