Александра Бортич показала, как провела день с сыном

Александра Бортич поделилась новыми снимками с четырёхлетним сыном Сашей от бывшего мужа, предпринимателя Евгения Савельева.
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