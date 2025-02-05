Татуировка-меч на левой ноге. Кем был смертник из "Алых парусов"?

Появились первые версии о личности второго погибшего при взрывеВзрыв в московском жилом комплексе "Алые паруса" 3 февраля, в котором погиб президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян, мог совершить убийца-смертник.