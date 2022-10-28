Самая Модная

252 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Хозяйке на заметку: 11 интересных идей с тумбами под раковиной

Если бы вы знали, сколько места на кухне и в ванной пропадает зря. И если бы вы только догадывались,как его можно использовать! При заказе кухонной мебели чаще всего остается какое-то пространство сбоку от холодильника, которое ничем не занято.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх