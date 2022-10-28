Хозяйке на заметку: 11 интересных идей с тумбами под раковиной

Если бы вы знали, сколько места на кухне и в ванной пропадает зря. И если бы вы только догадывались,как его можно использовать! При заказе кухонной мебели чаще всего остается какое-то пространство сбоку от холодильника, которое ничем не занято.
Если бы вы знали, сколько места на кухне и в ванной пропадает зря. И если бы вы только догадывались,как его можно использовать! При заказе кухонной мебели чаще всего остается какое-то пространство сбоку от холодильника, которое ничем не занято.
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