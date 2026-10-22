Дежурные средства ПВО с 8:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ.
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