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Названо число пострадавших при падении самолета в Литве

Названо число пострадавших при падении самолета в Литве

В результате падения самолета компании DHL в Вильнюсе трое человек пострадали, еще один не выжил. Число жертв авиакатастрофы назвало радио LRT со ссылкой на данные Департамента противопожарной защиты и спасения республики.

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