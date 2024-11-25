Названо число пострадавших при падении самолета в Литве

В результате падения самолета компании DHL в Вильнюсе трое человек пострадали, еще один не выжил. Число жертв авиакатастрофы назвало радио LRT со ссылкой на данные Департамента противопожарной защиты и спасения республики.
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