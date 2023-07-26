Независимые исследователи рассмотрели на снимке ровера Perseverance необычное геологическое образование.
На Марсе увидели проход в скале, похожий на вход в тоннель. Высота проема два метра
Комментарии
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Aztec Warrior
То есть стоит верить теологами-креационистам, которые считают, что их создал какой-то высший разум из книжки?
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10 час.
Платон Платонов
Ну, если Бога придумали люди, как же он смог создать людей?
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1 час.
Платон Платонов
Ну, ясен пень, это вход внутрь планеты. Марсиане живут внутри планеты, снаружи условия для проживания, непригодны, но иногда надо и на поверхность выходить, хотя бы для того, чтобы встречать гостей из космоса.
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1 час.
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