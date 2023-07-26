На Марсе увидели проход в скале, похожий на вход в тоннель. Высота проема два метра

То есть стоит верить теологами-креационистам, которые считают, что их создал какой-то высший разум из книжки?

Ну, если Бога придумали люди, как же он смог создать людей?

Платон Платонов

Ну, ясен пень, это вход внутрь планеты. Марсиане живут внутри планеты, снаружи условия для проживания, непригодны, но иногда надо и на поверхность выходить, хотя бы для того, чтобы встречать гостей из космоса.