В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылось отделение МФЦ

На открытии присутствовали зампред правительства Рязанской области Артём Никитин, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, директор ГБУ РО «МФЦ Рязанской области», представители регионального ГИБДД и руководство торгового центра.
На открытии присутствовали зампред правительства Рязанской области Артём Никитин, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, директор ГБУ РО «МФЦ Рязанской области», представители регионального ГИБДД и руководство торгового центра.
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