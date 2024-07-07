Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок уже может говорить с игроками из Бразилии по-португальски, но пока только матом

О переходе футболиста в петербургский клуб было объявлено 14 июня Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, который перешёл в команду меньше месяца назад, признался, что пока не выучил португальский язык, на котором говорит чуть ли не половина сине-бело-голубых.