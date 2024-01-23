Прокуратура взялась за дело. В Приморье мужчина убил оппонента битой

Прокуратура Арсеньева поставила на контроль расследование уголовного дела по факту инцидента во дворе многоквартирного дома, сообщает PRIMPRESS Сегодня, 23 января, мужчина избил своего оппонента битой на глазах у очевидцев.
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