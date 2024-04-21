Гематолог Томова: веганство и вегетарианство вредят ребёнку

Дети, которые практикуют веганство и вегетарианство, обращаются к врачу с проблемами. Об этом заявила врач-гематолог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгения Томова.
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