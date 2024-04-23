Еще один судья оправдан по делу «ландромата»

Судье Гари Биволу, фигуранту дела о «ландромате», удалось выйти сухим из воды. Суд Кишинева, офис Буюканы, не нашел элементов преступления в том, что прокуроры назвали заведомо вынесением незаконного решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии