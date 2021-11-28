Индзаги о результатах «Интера»: «Говорили, что этот сезон будет для нас переходным»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал мнение о том, что он работает с миланским клубом лучше, чем его предшественник Антонио Конте.

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