Замглавы ОП Палиса: Киев не планирует снижать мобилизационный возраст

Правительство Украины не планирует снижать верхнюю границу мобилизационного возраста. Об этом заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса, передает агентство УНИАН.
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