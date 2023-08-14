Где-то в середине 90-х годов на текстильных фабриках вдруг случился дефицит коричневого пигмента. Другие есть, вот этот нигде не купить.
Почему в России так любят коричневый цвет?
Комментарии
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Катя Плетнева
Ужасный цвет. Про то, что это цвет говна, естественно, не упомянули, но я его воспринимаю как цвет нужды, цвет потухшей жизни, скудности красок, мышления и негибкости психики. По сути, говно - это оно и есть. То, что уже покинуло организм. Одно дело кожаная куртка, а другое - тёмная мебель в квартире. Не могу находиться в таких.
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14 час.
АМ
Алиса Майская
Автор - безграмотный неуч, (что уже неудивительно). Нихрена в своей жизни автор не видел, (викторианский стиль весь на темном дереве), послевоенных интерьеров в богатых домах Европы автор тоже не видел и о них ничего не знает. Не знает автор, также, и о том, что мода на интерьеры и цветовые решения тоже циклична, (сейчас в Германии темное дерево в моде), но автор дальше своей деревни не бывал нигде и полистать каталоги тоже, очевидно, лень, поэтому пишет полную чушь, а сограждане, по-прежнему оформляют жилища в серые цвета, (что было модно 15 лет назад в мире).
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9 час.
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