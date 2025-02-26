💡 Ялта частично обесточена из-за аварии на сетях Как сообщили в «Крымэнерго», на местах работают аварийные бригады.
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💡 Ялта частично обесточена из-за аварии на сетях Как сообщили в «Крымэнерго», на местах работают аварийные бригады.