Кино наоборот: сделайте так вечером, чтобы улучшить память (видео)

Когда вы в мельчайших подробностях вспоминаете свой прошедший день, желательно добавляя к этому эмоции и ощущения, вы не только тренируете память, но и избавляетесь от такого неприятного явления, как «день сурка».
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