В CAS подтвердили получение апелляции ФХР на решение IIHF

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд от международных соревнований.
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