Панарин о контрактах «Коламбуса» с Годро и Лайне: «Кинотеатры там сделали, видимо»

Артемий Панарин потроллил «Коламбус», подписавший контракт с Джонни Годро. «Блю Джекетс» подписали два крупных контракта в межсезонье – с форвардами Джонни Годро (7 лет с кэпхитом 9,75 млн долларов) и Патриком Лайне (4 года с кэпхитом 8,7 млн долларов).
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