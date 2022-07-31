Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Панарин о контрактах «Коламбуса» с Годро и Лайне: «Кинотеатры там сделали, видимо»

Артемий Панарин потроллил «Коламбус», подписавший контракт с Джонни Годро.  «Блю Джекетс» подписали два крупных контракта в межсезонье – с форвардами Джонни Годро (7 лет с кэпхитом 9,75 млн долларов) и Патриком Лайне (4 года с кэпхитом 8,7 млн долларов).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх