"Весь отдых испорчен": приморцы приехали на популярный пляж и пожалели (кадры)

"Весь отдых испорчен": приморцы приехали на популярный пляж и пожалели (кадры)

Жители Приморья рассказали о том, как приехали на популярный пляж и буквально пожалели об этом. По словам очевидцев, в одном из оживленных мест отдыха Лазовского района, они наткнулись на очень грязную воду в море.

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